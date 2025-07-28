В «Динамо» заявили о намерении клуба выиграть трофей FONBET Кубка России
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил о намерении московского клуба завоевать трофей FONBET Кубка России в текущем сезоне. Его слова приводит портал Metaratings.ru.
Так, во вторник, 29 июля, «бело-голубые» стартуют домашним матчем группового этапа Пути РПЛ против ФК «Сочи». Игра состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени. В этой группе также выступают «Краснодар» и «Крылья Советов».
«Какая цель у «Динамо» в Кубке России? Выиграть турнир», — рассказал о главной цели клуба Гафин.Ранее тренер сборной России Николай Писарев подтвердил, что команда Валерия Карпина считается претендентом на первое место.