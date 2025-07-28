В «Динамо» заявили о намерении клуба выиграть трофей FONBET Кубка России

28 июля 2025, 15:17

Фото: iStock/NiseriN

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил о намерении московского клуба завоевать трофей FONBET Кубка России в текущем сезоне. Его слова приводит портал Metaratings.ru.





Так, во вторник, 29 июля, «бело-голубые» стартуют домашним матчем группового этапа Пути РПЛ против ФК «Сочи». Игра состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени. В этой группе также выступают «Краснодар» и «Крылья Советов».

«Какая цель у «Динамо» в Кубке России? Выиграть турнир», — рассказал о главной цели клуба Гафин.