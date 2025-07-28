Экс-футболист ЦСКА высказался об игре защитника Кругового
Таранов: видно, что Круговой получает удовольствие, находясь в ЦСКА
По словам бывшего игрока столичного клуба Ивана Таранова, видно, что Данил Круговой получает удовольствие, находясь в ЦСКА.
Таранов подчеркнул, что переход Кругового в ЦСКА пошёл ему на пользу. «Видно, что он получает удовольствие, находясь в ЦСКА, и, выходя на поле, получает самые положительные эмоции. Отсюда и результат», — сказал Таранов в интервью порталу Metaratings.ru.По словам Таранова, Круговой и в прошлом чемпионате проявлял себя очень прилично, даже попал в сборную России. Сейчас футболист находится там, где должен, и благодаря этому приносит такой результат и для себя, и для команды.
Контракт Кругового с ЦСКА действует до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне 27-летний футболист провёл 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Во вчерашнем матче против грозненского «Ахмата» Круговой оформил дубль, благодаря которому армейцы оформили победу на домашнем стадионе.