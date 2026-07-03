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В Подмосковье за полгода проверили около 22 тысяч проб питьевой и сточной воды

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

21 990 проб питьевой воды и стоков взяли сотрудники Мособлводоканала в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Пробы берутся из разных точек и охватывают всю технологическую цепочку водоснабжения и водоотведения.

«Особое внимание уделяется качеству воды, поступающей в систему: из общего числа проб из артезианских скважин и ВЗУ их взяли 14 840», — говорится в сообщении.
Не менее важным является контроль за очисткой стоков. Для проверки работы очистных сооружений специалисты взяли 7 150 образцов воды.

Все пробы помещаются в стерильные контейнеры и оперативно отправляются в лабораторию для проведения анализа.
Лев Каштанов

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