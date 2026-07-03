В Подмосковье за полгода проверили около 22 тысяч проб питьевой и сточной воды

03 июля 2026, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

21 990 проб питьевой воды и стоков взяли сотрудники Мособлводоканала в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Пробы берутся из разных точек и охватывают всю технологическую цепочку водоснабжения и водоотведения.





«Особое внимание уделяется качеству воды, поступающей в систему: из общего числа проб из артезианских скважин и ВЗУ их взяли 14 840», — говорится в сообщении.