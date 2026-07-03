В Подмосковье за полгода проверили около 22 тысяч проб питьевой и сточной воды
21 990 проб питьевой воды и стоков взяли сотрудники Мособлводоканала в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Пробы берутся из разных точек и охватывают всю технологическую цепочку водоснабжения и водоотведения.
«Особое внимание уделяется качеству воды, поступающей в систему: из общего числа проб из артезианских скважин и ВЗУ их взяли 14 840», — говорится в сообщении.Не менее важным является контроль за очисткой стоков. Для проверки работы очистных сооружений специалисты взяли 7 150 образцов воды.
Все пробы помещаются в стерильные контейнеры и оперативно отправляются в лабораторию для проведения анализа.