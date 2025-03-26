В импортозамещающее производство электроники в Подмосковье вложат 47 млрд рублей

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В Подмосковье в сфере электроники заявлено около 30 инвестпроектов обеспечения технологического суверенитета. Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Производство электроники активно развивается. В регионе реализуется 28 проектов технического суверенитета в этой отрасли. Суммарный объём инвестиций – 46,8 млрд рублей. В результате реализации этих проектов создадут около 3,5 тыс. рабочих мест», – сказала Зиновьева.Зампред добавила, что всего в Московской области реализуют более 410 проектов технологического суверенитета в разных отраслях промышленности.
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