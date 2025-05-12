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Участниками соревнований по конкуру в Подольске стали более 60 всадников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

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Соревнования по конкуру «Я знаю! Я помню! Я горжусь!», приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись на базе конноспортивного клуба «Фаворит» в Подольске, их участниками стали более 60 лошадей и наездников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участие в турнире приняли всадники в возрасте от 12 до 40+ лет. Заезды проводились на шести маршрутах с препятствиями высотой от 60 до 110 см и кавалетти», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

На турнире встретились спортсмены из разных подмосковных округов и Москвы. Представители Подольска завоевали в общей сложности 13 медалей: четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

Директор конноспортивного клуба «Фаворит» Сергей Головатюк отметил, что турнир проводится в округе ежегодно и каждый раз собирает всё больше участников.

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Участниками спортфестиваля «Сила Победы» в Подольске стали более тысячи человек
12 мая 2025, 10:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Сила Победы» состоялся в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в подольском микрорайоне Климовск, участие в фестивале приняли более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для участников фестиваля было открыто свыше десяти площадок: по гиревому спорту, армрестлингу, спортивному метанию ножа, русскому жиму, сборке и разборке оружия, сдаче нормативов ГТО и пр. А для детей были организованы весёлые старты с конкурсами, играми и эстафетами. Всех участников фестиваля угощали горячим чаем и гречневой кашей», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Сила Победы» проходил в Подольске третий год подряд. Глава округа Григорий Артамонов отметил рост интереса жителей к этому мероприятию.

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#фестиваль
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Росгвардейцы задержали в Подмосковье любителя бесплатного алкоголя
12 мая 2025, 10:53

Фото: iStock / Stockah

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны задержали злоумышленника, похитившего спиртное из сетевого магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«К росгвардейцам, прибывшим по сигналу тревоги на охраняемый объект, обратился работник службы безопасности. Он узнал в посетителе магазина мужчину, который пару дней назад разложил по карманам одежды бутылки коньяка и водки и прошёл мимо касс, не оплатив товары. Ущерб для магазина составил около 4 тыс. рублей», – рассказали в силовом ведомстве.
Росгвардейцы задержали 27-летнего уроженца ближнего зарубежья и передали полиции для разбирательства. По факту хищения проводится проверка.


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В Серебряных Прудах спасли упавшую в заброшенный погреб овцу
12 мая 2025, 10:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Овца упала в заброшенный погреб в деревне Скородня муниципального округа Серебряные Пруды, животное вызволили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который приехал на свой участок скосить траву. Во время работы он услышал слабое блеяние из заброшенного погреба, подошел и увидел на дне овцу. Мужчина понял, что самостоятельно со спасением животного не справится, поэтому вызвал профессионалов», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели увидели, что на дне трёхметровой ямы лежит обессилевшая овца. Животное покорно позволило обмотать себя верёвкой, с помощью которой спасатели аккуратно вытащили овцу на поверхность. Освобождённое животное побежало в сторону ближайшего дома, а хозяин участка пообещал закрыть погреб во избежание подобных случаев.

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#серебряные пруды
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Раменское станет главной подмосковной площадкой полумарафона «ЗаБег.РФ»
12 мая 2025, 10:42

Фото: пресс-службы Минспорта

«Беговая трасса в Раменском станет центральной подмосковной площадкой проекта. Стартово-финишная зона будет организована на Площади Победы рядом с Вечным огнём. Возраст спортсменов – от 6 лет. Они преодолеют маршрут с живописным видом на основные достопримечательности города – Раменский парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, Собор Святой Живоначальной Троицы середины ХIХ века и усадьбу Раменское», – говорится в сообщении.
Участникам забега предложат дистанции на 1, 5, 10 и 21.1 км. Каждый спортсмен получит брендированную футболку и стартовый пакет, а на финише – памятную медаль и подарки. Для спортсменов и зрителей будет оборудована фан-зона с развлекательной интерактивной программой

Как отметили в ведомстве, Московская область примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая по традиции проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, а таже средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы чемпионы прежних лет с 2017 года.

Подготовлен и онлайн-формат забега.

Зарегистрироваться на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать всю информацию можно на сайте.

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Названа дата регистрации на детские старты полумарафона в Волоколамске

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#спортсмены
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На подмосковном портале госуслуг оцифровали услугу для пользователей недр
12 мая 2025, 10:26

Фото: Фотобанк МО

В Московской области появилась онлайн-услуга согласования нормативов потерь полезных ископаемых. Ею могут пользоваться индивидуальные предприниматели и юрлица, имеющие лицензию на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Перевод услуги в электронный вид упростит согласование документа, необходимого для пользователей недр. Раньше предприниматели должны были лично обращаться в ведомство. Теперь достаточно подать онлайн-заявление через региональный портал», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она подчеркнула, что подмосковный портал госуслуг предлагает сервисы на все случаи жизни. Сегодня на портале доступно порядка 400 услуг в электронном виде, в том числе свыше 170.

Нормативные потери при добыче полезных ископаемых – это фактические потери в пределах установленных нормативов. Их рассчитывают при проектировании горных работ и утверждают в составе проектной документации.

Услуга «Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых» предоставляется бесплатно. Она доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Экология и природопользование» – «Окружающая среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и приложить определённые документы – например, план развития горных работ по месторождению или горноотводный акт к лицензии на право пользования недрами.

Ведомство получит заявление и рассмотрит его за 15 рабочих дней. Если решение будет положительным, распоряжение о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине утвержденные нормативы, поступит в личный кабинет.

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