Участниками соревнований по конкуру в Подольске стали более 60 всадников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Соревнования по конкуру «Я знаю! Я помню! Я горжусь!», приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись на базе конноспортивного клуба «Фаворит» в Подольске, их участниками стали более 60 лошадей и наездников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участие в турнире приняли всадники в возрасте от 12 до 40+ лет. Заезды проводились на шести маршрутах с препятствиями высотой от 60 до 110 см и кавалетти», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
На турнире встретились спортсмены из разных подмосковных округов и Москвы. Представители Подольска завоевали в общей сложности 13 медалей: четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.
Директор конноспортивного клуба «Фаворит» Сергей Головатюк отметил, что турнир проводится в округе ежегодно и каждый раз собирает всё больше участников.
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