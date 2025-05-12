Участниками соревнований по конкуру в Подольске стали более 60 всадников

Соревнования по конкуру «Я знаю! Я помню! Я горжусь!», приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись на базе конноспортивного клуба «Фаворит» в Подольске, их участниками стали более 60 лошадей и наездников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.