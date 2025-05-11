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Загитова ошибочно поздравила россиян с 85-летием Победы и исправилась

Алина Загитова (Фото: Telegram/azagitova_official)

Алина Загитова (Фото: Telegram/azagitova_official)

Спортсменка Алина Загитова по ошибке поздравила россиян с 85-летием Победы в Великой Отечественной войне. При этом фигуристка тут же исправилась.
«Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85... С 80! 80 лет со дня Великой Победы, поэтому давайте... Аплодисменты. Мы помним, чтим», — произнесла она, поздравляя с праздником зрителей Первого канала.

Алина Загитова — вторая в мировой истории и единственная в истории страны фигуристка-одиночница, которая получила все титулы мирового фигурного катания. На официальные соревнования она не выходила с 2019 года, приостановив карьеру.

Помимо спортивной карьеры, звезда была ведущей шоу «Ледниковый период» с олимпийцем Алексеем Ягудиным. В июне прошлого года защитила дипломную работу на тему: «Продюсирование и культурная политика».

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#фигурное катание
THW включило Овечкина в список трех лучших нападающих в истории НХЛ
08 мая 2025, 23:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист Александр Овечкин вошел в тройку лучших нападающих в истории Национальной хоккейной лиги. Рейтинг был составлен изданием The Hockey Writers.
Издание представило четыре тройки нападающих, которых редакция назвала лучшими в истории НХЛ. Овечкин попал в первую тройку вместе с канадцами Уэйном Гретцки и Горди Хоу.

Во второй тройке нападающих оказались Сидни Кросби, Марио Лемье и Яромир Ягр. В третьей расположились Люк Робитайл, Брайан Троттье и Майк Босси. Четвертая тройка нападающих состоит из Боба Гейни, Стива Айзермана и Бобби Кларка.

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Матвей Cафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги Чемпионов из России
08 мая 2025, 01:41

Фото: iStock/Rost-9D

Вратарь парижского ПСЖ Матвей Сафонов стал первым с 2004 года российским футболистом, кто вышел в финал Лиги Чемпионов. Об этом сообщает «РБК Спорт».
«ПСЖ с Сафоновым в составе стал первым клубом с российским игроком в финале Лиги чемпионов с 2004 года», — говорится в сообщении.

Первым игроком из России, кто вышел в финал главного европейского футбольного турнира, стал Дмитрий Аленичев. В 2004 году его «Порту» обыграл «Монако». В самой игре Аленичев забил победный гол и стал победителем Лиги Чемпионов.

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Форвард «Автомобилиста» Денежкин оценил сезон для команды
Хоккеист «Автомобилиста» Денежкин оценил игру команды в сезоне
07 мая 2025, 12:47

Фото: istockphoto/vchal

Максим Денежкин дал оценку выступлению «Автомобилиста» в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Екатеринбурга занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф команда прекратила участие уже на первой стадии.

24-летний нападающий «Автомобилиста» признал, что у команды по ходу сезона произошел спад в игре. При этом хоккеист отметил прогресс у коллектива по сравнению с прошлым сезоном.

«На мой взгляд, небольшие спады у нас были. Они выпали на декабрь. Думаю, что все команды, кроме «Локомотива», прошли этот регулярный чемпионат со спадами. Если сравнивать наш результат с прошлым сезоном, то мы набрали больше очков — это радует», — сказал форвард в интервью Metaratings.ru.
Денежкин в нынешнем сезоне провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал семь голевых передач.

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Быков: отсутствие сборной России будет большой потерей для ЧМ по хоккею
07 мая 2025, 12:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил мнение, что отсутствие национальной команды на чемпионате мира станет значительной утратой для турнира.
«Будет интересно наблюдать за ситуацией. Существует множество вопросов и ожиданий, смогут ли игроки НХЛ усилить свои сборные. Иногда кто-то пытается пробиться в узкий круг лидеров мирового хоккея. Тем не менее традиционные фавориты останутся на своих местах», — отметил Быков в интервью Metaratings.ru.

Он подчеркнул, что отсутствие сборной России станет большой потерей для турнира.
«Наша команда всегда вызывала интерес у болельщиков, а соперникам не хватит сильного оппонента в борьбе за медали. Сильные противники позволяют оценивать и сопоставлять уровень игры. Наша сборная всегда играла в зрелищный хоккей, что привлекало зрителей. Настоящий чемпион — это тот, кто побеждает сильных соперников», — добавил он.

Чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований на сезон 2024/25. В начале января глава IIHF Люк Тардиф заявил, что сборная России вернется на международные турниры только после завершения событий на Украине.

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Форвард «Динамо» Маухуб восстановился к матчу против «Спартака»
Нападающий «Динамо» Маухуб готов сыграть против «Спартака»
07 мая 2025, 11:44

Фото: istockphoto/NiseriN

Эль-Мехди Маухуб восстановился после травмы. Форвард московского «Динамо» готов сыграть против «Спартака» в рамках 28-го тура РПЛ.
Марокканец занимается в общей группе в преддверии дерби. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 11 мая на «ВТБ-Арене». За три тура до окончания чемпионата России «Спартак» находится на четвертой строчке в таблице. Команда Деяна Станковича уже потеряла шансы на чемпионство. «Красно-белые» максимум могут рассчитывать на второе итоговое место. «Динамо» расположилось на пятом месте. У клуба есть шансы финишировать в призовой тройке.

Маухуб выступает в России со старта нынешнего сезона. Он провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

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