Загитова ошибочно поздравила россиян с 85-летием Победы и исправилась

Алина Загитова (Фото: Telegram/azagitova_official)
Спортсменка Алина Загитова по ошибке поздравила россиян с 85-летием Победы в Великой Отечественной войне. При этом фигуристка тут же исправилась.
«Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85... С 80! 80 лет со дня Великой Победы, поэтому давайте... Аплодисменты. Мы помним, чтим», — произнесла она, поздравляя с праздником зрителей Первого канала.
Алина Загитова — вторая в мировой истории и единственная в истории страны фигуристка-одиночница, которая получила все титулы мирового фигурного катания. На официальные соревнования она не выходила с 2019 года, приостановив карьеру.
Помимо спортивной карьеры, звезда была ведущей шоу «Ледниковый период» с олимпийцем Алексеем Ягудиным. В июне прошлого года защитила дипломную работу на тему: «Продюсирование и культурная политика».
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