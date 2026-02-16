В горнолыжном комплексе в Подольске запустили ещё три подъёмника
Три новых ленточных подъёмника начали работать в горнолыжном комплексе «Красная горка» в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Запуск подъёмников приурочили к 20-летию комплекса.
«Усовершенствовать спортивную инфраструктуру удалось благодаря региональной программе министерства культуры и туризма Московской области. Комплекс «Красная горка» вошёл в пятёрку лучших проектов и получил грант», — говорится в сообщении.Благодаря гранту комплекс также приобрёл десять современных снегогенераторов. Кроме того, теперь у «Красной горки» есть система бесперебойного электроснабжения мощностью 600 кВт. Это обеспечивает оптимальное состояние трасс вне зависимости от изменений погоды.