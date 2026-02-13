Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» разгромили в Суперлиге «Корабелку»
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» уверенно победил петербургскую «Корабелку» в матче 22-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. Домашняя игра на площадке Волейбольного центра в Одинцове завершилась со счётом 3:0, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Следующий матч состоится в понедельник, 16 февраля. В этот день подмосковные волейболистки сыграют с соперницами из краснодарского «Динамо».
Как рассказали в администрации, клуб «Заречье-Одинцово» был основан в 1987 году. Инициатором его создания стал директор совхоза «Заречье» Сергей Кушнарёв.
Первый большой успех к коллективу пришел в 1995-м, когда команда выиграла Кубок России. А через год состоялся дебют команды в Суперлиге.
Читайте также: