Участниками турнира в Раменском стали около 40 шахматистов
В Раменском молодёжном центре провели шахматный турнир ко Дню народного единства. Организовал мероприятие Гжельский шахматный клуб, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
На торжественном открытии турнира выступил ветеран боевых действий, майор в запасе Михаил Ермолаев из Рязани. Он пожелал юным шахматистам применять стратегические навыки в жизни.
«Соревнования собрали порядка 40 шахматистов из 19 городов, включая Москву, Раменское, Егорьевск, Воскресенск, Люберцы, а также Рязань, Тулу и Набережные Челны. Организаторы подготовили и интерактивную программу с патриотической направленностью, в том числе мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова. Участники также могли отправить письма солдатам через полевую почту, изучить содержимое солдатского вещевого мешка, освоить азбуку Морзе», – говорится в сообщении.Победителем турнира стал Илья Баранов из Мытищ. В женском зачёте первенствовала Вера Барсукова из Раменского, среди взрослых – её земляк Максим Куксов.