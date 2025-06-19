В Ступине запустят вторую очередь производства средств гигиены рта
В городском округе Ступино начнёт работу вторая очередь производства средств гигиены полости рта, косметики и интердентальной продукции. Соглашение о строительстве производственно-складского комплекса на ПМЭФ-2025 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» ГК «Диарси» Александр Карпов.
«Компания выпускает на заводе в Подмосковье более 100 наименований продукции под брендом «R.O.C.S». Строительство нового производственно-складского комплекса – ещё один проект импортозамещения. Объём инвестиций составит около 2,5 млрд рублей. В планах компании – развивать технологии и наращивать экспортный потенциал. Уже сейчас её продукцию поставляют в страны СНГ, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Чили», – сказал Воробьёв.По словам губернатора, проект будет реализован в течение семи лет. Под строительство уже подобран участок площадью 5 га. Запуск нового производства позволит создать более 250 рабочих мест.
«Компания активно наращивает обороты и видит необходимость в расширении производства. Учитывая положительный опыт сотрудничества с правительством Московской области и благоприятный инвестиционный климат региона, мы решили развивать новые мощности именно в Подмосковье. Планируем кратно увеличить объёмы выпускаемой продукции», – заявил Карпов.
В Московской области уже работают две производственные площадки ГК «Диарси». Помимо этого, на базе «ЕВРОКОСМЕД-Ступино» запущена линия для синтеза собственных ингредиентов.
На новом производстве будут выпускать детские и взрослые зубные пасты и щётки, ополаскиватели для полости рта, косметические средства, гели для укрепления зубов и для чувствительных зубов, всего – свыше 131 млн единиц товара ежегодно. Кроме того, планируется синтезировать уникальные ингредиенты для изготовления собственной продукции.