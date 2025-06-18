В Ступине отремонтируют водопроводные сети четырёх населённых пунктов
Для городского округа Ступино остро стоит вопрос ремонта водопроводных сетей. Об этом сообщил на совещании глава муниципалитета Сергей Мужальских.
«К нам поступают обращения с жалобами на качество воды от жителей населённых пунктов Михнево, Малино, Ситне-Щелканово, Татариново, Соколова Пустынь, Дубнево, Старая Ситня, Ивановское, Мещерино, Леонтьево, Хатунь, Большое Алексеевское, Лужники и Константиновское», – отметил руководитель муниципалитета.Он напомнил, что на территории округа находится 91 водозаборный узел, в том числе 56 муниципальных. В прежние годы на объектах проводили только текущий ремонт.
«В 2023-м построили станцию обезжелезивания воды в Усадах. В посёлке Михнево отремонтировали сети водоснабжения, реконструировали насосное оборудование на ВЗУ «Южный», проложили сети холодного водоснабжения к поликлинике. Построили водовод в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово», – перечислил Мужальских.По госпрограмме модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2025-2028 годы запланирован капремонт сетей в посёлках Михнево и Акри, селе Ситне-Щелканово, а также реконструкция очистных сооружений в городе Ступино на ул. Белопесоцкой.
Кроме того, в округе проведена работа по включению до 2030 года в госпрограмму 36 объектов водоснабжения с высокой степенью износа. Среди них 18 водозаборных узлов, 16 водопроводных сетей, насосные станции и другое.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу правительству региона и главам муниципалитетов улучшить качество водоснабжения домов.