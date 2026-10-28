Участниками Всероссийской контрольной «Выходи решать!» стали 106 000 человек

28 октября 2026, 12:37

оригинал Фото: организаторы Всероссийской контрольной «Выходи решать!»

Организаторы Всероссийской контрольной «Выходи решать!» подвели итоги 2026 года. С 28 сентября по 5 октября задачи по математике, физике, информатике, биологии, химии и астрономии решали 106 000 участников из 86 регионов.