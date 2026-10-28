Участниками Всероссийской контрольной «Выходи решать!» стали 106 000 человек
Организаторы Всероссийской контрольной «Выходи решать!» подвели итоги 2026 года. С 28 сентября по 5 октября задачи по математике, физике, информатике, биологии, химии и астрономии решали 106 000 участников из 86 регионов.
В этом году более 25 000 участников получили по одному из предметов восемь и больше баллов из 10 возможных. Такой результат организаторы считают отличным.
Больше всего обладателей отличных оценок – в Москве и Подмосковье (свыше 2 000). На втором месте – Пермский край, на третьем – Саратовская область.
«Выходи решать!» – ежегодная всероссийская контрольная по естественным наукам, которую проводят с 2017 года. Школьники и взрослые решают задачи онлайн на платформе All Cups от VK, а также очно – на площадках в школах, вузах и научных центрах.
Очно контрольную принимали 1122 площадки по всей стране. Их посетили более 41 000 человек.
Все участники контрольной получили электронные сертификаты с результатами, а лучшие – призы от партнёров проекта.
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