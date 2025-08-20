В Дмитрове вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

20 августа 2025, 18:08

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили в микрорайоне ДЗФС подмосковного Дмитрова. Ключи от новых квартир вручил первым новосёлам временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В двенадцатиэтажной пятиподъездной новостройке размещается 286 квартир. Туда из аварийного жилья переедет 681 человек. Ключи уже получили семьи Поливановых и Скопиных.





«Пусть эти ключи символизируют начало нового этапа жизни ваших семей, в котором всегда будут счастье и любовь. (…) Скоро все 286 семей смогут начать переезд. Желаю им на новом месте счастья и благополучия»» — сказал Михаил Шувалов.