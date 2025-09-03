Участники акции «Собери ребёнка в школу» в Красногорске вручили детям подарки
В Красногорске «Единая Россия» подготовила полезные подарки для детей в рамках акции «Собери ребёнка в школу». Это тетради, ручки, карандаши и всё, что нужно для учёбы и творчества, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В рамках партийной акции мы пригласили семьи, которые отправили нам заявки. Это семьи участников СВО и малоимущие, семьи с инвалидами. Это не столько материальная помощь, сколько моральная», – сказал депутат Мособлдумы Роман Володин.
В этом году в местное отделение партии «Единая Россия» в Красногорске поступило 38 заявок. Школьные принадлежности получили все нуждающиеся в помощи дети.
«Было тёплое общение. Подарили рюкзак, набор канцтоваров – всё, что необходимо для школы», – поделилась супруга участника спецоперации Юлия Золототробова.Такие встречи – ещё и возможность получить обратную связь от красногорцев, а при необходимости помочь им в решении ряда вопросов.