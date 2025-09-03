Красногорские врачи спасли женщине глаз после травмы от бутылки шампанского
В Красногорскую больницу госпитализировали 40-летнюю женщину с травмой глаза, полученной в результате лопнувшей бутылки шампанского. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Осколок стекла привел к разрезу глазного яблока, который был неправильной формы и достигал девяти миллиметров в длину. Врачи подчеркнули, что такой глубокий и неровный порез представлял серьезную угрозу зрению, вплоть до полной потери глаза.
«Врачи офтальмологического отделения провели сложную и кропотливую работу. На протяжении 1,5 часов они аккуратно зашивали рану, восстанавливая целостность глазного яблока. Благодаря своевременному и профессиональному лечению, удалось избежать наихудшего сценария», — пояснил заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.
По его словам, зрение пациентки удалось спасти. Женщина уже выписана, добавил Казбан.
Врач отметил, что даже самые мелкие инородные тела могут привести к серьезным осложнениям, включая повреждение роговицы, инфекцию, воспаление, ухудшение зрения или даже его полную потерю.