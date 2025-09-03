Красногорские врачи спасли женщине глаз после травмы от бутылки шампанского

03 сентября 2025, 18:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

В Красногорскую больницу госпитализировали 40-летнюю женщину с травмой глаза, полученной в результате лопнувшей бутылки шампанского. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Осколок стекла привел к разрезу глазного яблока, который был неправильной формы и достигал девяти миллиметров в длину. Врачи подчеркнули, что такой глубокий и неровный порез представлял серьезную угрозу зрению, вплоть до полной потери глаза.





«Врачи офтальмологического отделения провели сложную и кропотливую работу. На протяжении 1,5 часов они аккуратно зашивали рану, восстанавливая целостность глазного яблока. Благодаря своевременному и профессиональному лечению, удалось избежать наихудшего сценария», — пояснил заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.