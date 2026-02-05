Участники проекта «Капитаны образования» начали стажировку в подмосковных школах
Стартовал один из главных этапов проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» – стажировка будущих управленцев в лучших школах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
За две недели участники программы посетят четыре передовые школы, чтобы познакомиться с методами, которые применяют в современных образовательных учреждениях.
«Участники смогут понаблюдать за работой эффективных педагогических и управленческих команд, изучить инновационные подходы к обучению и организации образовательного процесса, найти идеи для реализации собственных проектов в сфере образования. В программе предусмотрен уникальный формат «Один день с руководителем». Это работа бок о бок с наставниками», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» направлен на формирование сильной команды будущих руководителей образовательных организаций, их профессиональный рост и карьерное развитие.