Участники программы «Танцы» 15 июня выступят на фестивале «Город танцует в парках»

13 июня 2025, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба Пушкинского г.о.

Третий сезон фестиваля «Город танцует в парках» становится еще масштабней и эффектней. В 30 городах Подмосковья с середины мая до конца июня проходят отборочные туры. 15 июня молодые таланты появятся на сценах городских округов Реутов, Балашиха и Пушкинский, сообщила пресс-служба города Пушкино.







В Центральном парке культуры и отдыха Пушкино станцуют 10 коллективов. Артисты Школы современной хореографии «ZAтанцы» покажут номер «Испытание». Ансамбль современного эстрадного танца FreeStyle порадует взглядом на мир «Под другим углом». Танцоры Pravda Crew, как и команды Armored Fam студии танцев 11th Base, подготовили танцы без названия. Коллектив SonaDance Theatre представит номер «Suits». Ансамбль эстрадного танца «ЛЕГОДАНС» покажет номер «Как белка в колесе». Коллектив FGS покажет композицию с одноименным названием. Студия современного танца «Палитра» продемонстрирует свой талант в номере «Диагональ». Участники спортивно-танцевального клуба «Динамо» появятся на сцене с N Li crew. Хореографический коллектив эстрадного танца «XXI век» заставит жюри улыбнуться с помощью «Надежды».





Еще зрители смогут увидеть профессиональный «КЕД концерт» от танцоров-участников телепрограмм «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.





Жюри выберет лучших, которые выйдут на сцену на гала-концерте в сентябре и поборются за призы: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.