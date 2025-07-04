В Сергиевом Посаде полностью восстановили нарушенное дронами электроснабжение
Электроснабжение в городе Сергиев Посад и прилегающих деревнях, нарушенное из-за атаки украинских беспилотников, полностью восстановили. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Дроны повредили электрооборудование высоковольтной подстанции. Сейчас благодаря оперативно проведённым работам потребители получают электроснабжение в полном объёме», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что специалисты компании «Россети Московский регион» приступили к восстановительным работам сразу после того, как пожарные потушили подстанцию и ликвидировали задымление. Часть потребителей сразу подключили через резервные схемы, а через два часа после начала работ электричество вернулось в большинство задетых происшествием зданий. Сейчас обесточенных объектов нет.
Повреждённое оборудование отправили в ремонт, он займёт несколько дней.