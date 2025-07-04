В Можайске капитально отремонтируют техникум

04 июля 2025, 12:02

оригинал Фото: медиасток.рф

Учебно-производственный корпус и мастерские Можайского техникума планируют капитально отремонтировать. В настоящее время подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги, завершить ремонт должны в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать учебно-производственный корпус и мастерские, расположенные в здании общей площадью 6,4 тыс. квадратных метров по адресу: Можайск, улица Мира, дом №95А, корпус 2. Подрядчик должен будет также поставить на объект всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.