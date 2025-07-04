В Пушкинском округе двум семьям выдали сертификаты на новое жильё
Две семьи из Пушкинского округа, проживающие в аварийных зданиях, получили сертификаты на получения нового жилья. Документы вручил глава округа Максим Красноцветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Расселение аварийного фонда — это важный шаг к созданию безопасных и комфортных условий для проживания. Для двух семей начинается новый жизненный этап – современное, долгожданное жильё», — сказал Максим Красноцветов.Он также напомнил, что с 1 июня в регионе возобновили выдачу жилищных сертификатов жителям аварийных домов. Сумма в сертификате рассчитывается на основе количества квадратных метров аварийного жилья. При помощи сертификата можно приобрести квартиру в любом районе Подмосковья — в новостройке или на вторичном рынке.