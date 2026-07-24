Участники «Суперлиги Подмосковья» вместе преодолели 25 миллионов километров
Участники проекта «Суперлига Подмосковья» с момента его старта вместе преодолели более 25 миллионов километров. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Только за последний год любители спорта прошли, пробежали, проплыли и проехали пять миллионов километров.
«Показатель совместно преодолённых дистанций достиг 25 013 260 километров. Он включает километраж, набранный во время тренировок по шести цикличным дисциплинам: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту, плаванию и роллерам. Такого результата удалось добиться за четыре года – с апреля 2022 по июль 2026. Следующий рубеж, который предстоит преодолеть всем участникам «Суперлиги Подмосковья», – 30 миллионов километров», – сказали в ведомстве.
«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы, участникам стали доступны тренировки на лыжах, плавание, велоспорт и роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачёт преодолённых километров. Активными участниками спортивного проекта уже стали более 25 500 человек.