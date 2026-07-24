Участники «Суперлиги Подмосковья» вместе преодолели 25 миллионов километров

24 июля 2026, 22:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Участники проекта «Суперлига Подмосковья» с момента его старта вместе преодолели более 25 миллионов километров. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Только за последний год любители спорта прошли, пробежали, проплыли и проехали пять миллионов километров.

«Показатель совместно преодолённых дистанций достиг 25 013 260 километров. Он включает километраж, набранный во время тренировок по шести цикличным дисциплинам: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту, плаванию и роллерам. Такого результата удалось добиться за четыре года – с апреля 2022 по июль 2026. Следующий рубеж, который предстоит преодолеть всем участникам «Суперлиги Подмосковья», – 30 миллионов километров», – сказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО



«Суперлига Подмосковья» – одно из самых массовых спортивных сообществ области. В рамках проекта проходят серия забегов по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup.



Подробнее узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о ближайших мероприятиях можно на сайте.