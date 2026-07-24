В Подмосковье для детей участников СВО провели VR-урок по правилам движения

24 июля 2026, 21:28

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Красногорске состоялось интерактивное занятие по безопасности дорожного движения для детей участников и ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





Урок прошёл с использованием VR-тренажёра «Мир безопасных дорог». Этот образовательный проект разработал подмосковный Минтранс вместе с «Лабораторией дорожной культуры Урбантех».



В отличие от обычных уроков по ПДД, VR-тренажёр строится по принципу «обучение через действие». Вместо изучения правил по учебнику школьники оказываются в реалистичной городской среде, сами принимают решения и сразу видят последствия своих действий.



Фото: пресс-служба МИМП МО

Участниками занятия стали подростки 12-14 лет. Они прошли три типовых маршрута: от дома до школы, из школы в парк на прогулку с друзьями и обратно домой. На всём маршруте детей сопровождал виртуальный помощник Сёмафор. Он объяснял правила безопасного поведения, помогал справляться с заданиями и разбирал типичные ошибки.

«Профилактика детского дорожного-транспортного травматизма – одно из главных направлений работы в Подмосковье. Важно не просто формально рассказать правила детям, а увлечь и показать, как это работает на практике. Инновационный VR-тренажёр помогает прожить дорожную ситуацию в безопасной среде и закрепить полученные знания в процессе игры», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба МИМП МО

«Для нас этот проект – часть многолетней системной работы с Подмосковьем. VR-тренажёр решает задачу, с которой не справляются плакаты и лекции. За счёт геймификации ребёнок проживает дорожную ситуацию как увлекательную игру. Он может ошибиться в безопасной среде и запомнить правильное действие», – отметил директор по стратегическим коммуникациям ГК «Урбантех» Константин Агуреев.