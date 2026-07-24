В выходные жители Подмосковья смогут проверить здоровье в парках 25 округов

24 июля 2026, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти профилактический осмотр в парках региона. Выездные бригады врачей будут работать в 25 городских округах, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





В ходе осмотра специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования.

«Формат выездных осмотров в парках удобен тем, что позволяет проверить здоровье без записи, в выходной день и на свежем воздухе. В эту субботу и воскресенье врачи будут работать в 25 округах. Формат востребован: с начала лета своё здоровье в парках проверили без малого 2700 жителей», – сказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.