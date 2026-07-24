В сосудистом центре Домодедова впервые установили постоянный кардиостимулятор
В региональном сосудистом центре Домодедовской больницы провели первую операцию по установке постоянного кардиостимулятора. Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, это открывает новую страницу в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Постоянный кардиостимулятор – один из высокотехнологичных способов помочь пациентам с нарушением ритма и проводимости.
«Это уникальная операция. Она позволяет спасти больных, которые теряют сознание и получают тяжёлые черепно-мозговые травмы из-за дисфункции сердечной мышцы. Установка первого кардиостимулятора – отличная командная работа специалистов, ориентированная на дальнейшее повышение качества медицинской помощи», – рассказал заведующий кардиологическим отделением Павел Краснов.Кардиологическое отделение Домодедовской больницы входит в состав сосудистого центра. Оно занимается диагностикой, лечением и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. В клинике помогают пациентам с нарушениями ритма сердца, артериальной гипертензией и другими патологиями.
Отделение оснащено современным оборудованием, позволяющим проводить сложные диагностические и лечебные процедуры.