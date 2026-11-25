Участники заседания в Раменском обсудили будущее гжельского промысла
Гжель стала площадкой выездного заседания Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Участники познакомились с местными производствами и образовательными проектами, обсудили перспективы отрасли.
«Гжель официально вошла в «Золотое кольцо городов народных художественных промыслов России». Это престижный маршрут, объединяющий центры, где живые традиции декоративно‑прикладного искусства бережно сохраняются и развиваются. Это не только признание статуса Гжели на федеральном уровне, но и шаг вперёд в развитии промыслового туризма. Бренд Золотого кольца делает наши места заметными на туристической карте страны, привлекая сюда гостей, любителей ремёсел и ценителей культуры», – отметил глава муниципалитета Эдуард Малышев.В программу визита вошли Гжельский фарфоровый завод в Речицах и предприятие «Галактика и компания». Гости понаблюдали за производственными процессами, познакомились с работой художников и живописцев, посетили музеи предприятий.
В Гжельском государственном университете участники поговорили со студентами, побывали в творческих мастерских и музее. Затем состоялось заседание, посвящённое развитию народных промыслов и креативных индустрий.
В работе комиссии участвовали зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, замминистра промышленности и торговли России Иван Куликов, гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Василий Швец, зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и другие представители федеральных и региональных ведомств.
Как подчеркнули гости, развитие гжельских предприятий, поддержка мастеров и подготовка новых специалистов могут укрепить экономику округа, сделать его привлекательнее для туристов.