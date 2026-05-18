В Московской области наградили победителей и призёров конкурса «Кадет года»

18 мая 2026, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Мособлдуме прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров областного конкурса «Кадет года 2025» среди учащихся кадетских учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.





В этом учебном году в конкурсе участвовали свыше 180 кадетов из 46 общеобразовательных организаций и 26 муниципалитетов Московской области. Имена победителей и призёров конкурса можно найти на сайте министерства.



Соревнования проходили с октября по май в четыре тура. Это оценка личных достижений конкурсантов, защита проекта, физическая и творческая подготовка, а также бальная дисциплина.

«Для младших групп обязательными стали большой фигурный вальс и падеграс, для старшеклассников – вальс и русский лирический танец. Помимо этого, финалисты писали эссе. Туры проводили в очном, онлайн-формате и дистанционном формате», – отметили в министерстве.