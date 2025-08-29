Участников молодёжного форума в Подмосковье научили противостоять манипуляциям

29 августа 2025, 20:08

оригинал Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

В санаторно-оздоровительном комплексе «Лесной» в Одинцовском городском округе прошёл III Молодёжный форум городского пассажирского транспорта. Важным событием деловой программы перед участниками выступила лектор Российского общества «Знание», программный директор Радио МедиаМетрикс Дарья Смирнова. Она рассказала о манипуляциях в работе и жизни, научила, как распознать и противостоять им, сообщили в пресс-службе филиала Российского общества «Знание» в Московской области.





В теоретической части эксперт подробно разобрала с аудиторией основные типы манипулятивных техник, с которыми молодые специалисты могут столкнуться в профессиональной среде и в повседневной жизни. Особое уделили гибридным формам манипуляций, которые сочетают различные приёмы и наиболее сложны для распознавания.

«В современном мире, переполненном информацией, навык распознавания манипуляций критически важен. Это универсальный инструмент защиты, который полезен каждому. Наша задача – не просто показать механизмы манипуляции, а научить эффективным способам реакции на них», – отметила Смирнова.