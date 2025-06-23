Участницами подмосковного проекта «Мамино время» стали около 3 тысяч женщин
Проект «Мамино время», направленный на эмоциональную и психологическую помощь родителям детей-инвалидов, реализуется в Московской области. За два года к нему присоединись уже три тысячи женщин, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Проект был запущен в 2023 году. В настоящее время в Подмосковье открыто 60 клубов «Мамино время». Занятия там проводятся по трём основным направлениям: реабилитационные: физиотерапия, массаж, бьюти-процедуры и занятия с психологом, физические: гимнастика, джампинг, йога, сапбординг, катание на байдарках, а также творческие: рисование и танцы», — говорится в сообщении.С этого года в «Мамином времени» появились новые активности: экскурсии по Подмосковью, нейрография и художественные промыслы. Участие в проекте бесплатно. Присоединиться к нему можно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.