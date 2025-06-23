Участницами подмосковного проекта «Мамино время» стали около 3 тысяч женщин

23 июня 2025, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Проект «Мамино время», направленный на эмоциональную и психологическую помощь родителям детей-инвалидов, реализуется в Московской области. За два года к нему присоединись уже три тысячи женщин, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.







«Проект был запущен в 2023 году. В настоящее время в Подмосковье открыто 60 клубов «Мамино время». Занятия там проводятся по трём основным направлениям: реабилитационные: физиотерапия, массаж, бьюти-процедуры и занятия с психологом, физические: гимнастика, джампинг, йога, сапбординг, катание на байдарках, а также творческие: рисование и танцы», — говорится в сообщении.