Выпускник из Подмосковья стал первым в 2025 году стобалльником по трём ЕГЭ

23 июня 2025, 14:54

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В Подмосковье зафиксирован первый в 2025 году выпускник, набравший максимальные 300 баллов по результатам Единого государственного экзамена. Им стал ученик 11 класса Дмитровской школы № 3 с углублённым изучением предметов — Иван Аршинов, сообщает Министерство образования Московской области.





Иван показал высшие результаты по русскому языку, биологии и химии. Он — отличник и призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и химии, а также призёр медицинской олимпиады, организованной СПбГУ. В будущем Иван планирует стать врачом.





«Сегодня в Подмосковье уже 17 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам, ещё 498 выпускников получили высшую оценку по одному предмету. Иван Аршинов из Дмитровского округа стал первым 300-балльником в нашем регионе», — подчеркнула Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатева.

Мультистобалльники в Подмосковье получают денежное поощрение — 100 тысяч рублей. Поощрения предусмотрены и для педагогов: наставники, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тысяч рублей.

