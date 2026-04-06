Участницей предварительного голосования стала Герой России из Ступина Болилая

Людмила Болилая

Герой России, ефрейтор, военный фельдшер Людмила Болилая из Ступина зарегистрировалась на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Людмила планирует баллотироваться в Госдуму от Московской области.



Ефрейтор Болилая живёт в Подмосковье уже семь лет, а стаж её работы фельдшером на скорой помощи составляет 15 лет. В 2023 году Людмила подписала контракт с Минобороны и отправилась в зону СВО, где служила медсестрой. В 2025 году, спасая раненого из-под огня, она получила тяжёлые ранения и до сих пор проходит лечение. За совершённый подвиг Людмила удостоилась награды: президент Владимир Путин вручил ей медаль «Золотая Звезда».



