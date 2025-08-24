Участок велодорожки ВЕЛО1 в Дмитровском округе восстановят к концу августа
Специалисты подрядной организации «Дороги и мосты» восстанавливают участок велодорожки ВЕЛО1, который был повреждён во время строительства свайного фундамента нового моста через канал имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
Подрядчик уже выполнил все необходимые работы: забетонировал основание и установил защитное ограждение, полностью отделяющее стройплощадку от веломаршрута. Ремонт этого участка планируется завершить до конца августа.
Отмечается, что восстанавливаемый участок является частью первого в России национального веломаршрута «Москва – Санкт-Петербург», общая протяженность которого составит более 1200 км. Дмитровский отрезок пути, который был открыт в 2021 году и продлён в 2022-м, теперь составляет более 56 км непрерывной трассы вдоль живописных берегов канала имени Москвы.
Маршрут пользуется популярностью у велосипедистов любого уровня подготовки, в том числе среди семей с детьми. Для обеспечения комфорта на пути оборудованы специализированные станции с прокатом велосипедов, сервисом, кафе, зонами отдыха и навигацией. Добраться до стартовых точек маршрута в Яхроме или Дмитрове можно на электричке с Савёловского вокзала или на автомобиле.
Строительство нового моста через канал имени Москвы является лишь частью крупного инфраструктурного проекта. В него также входят: реконструкция автодороги Спиридово – А-104 – Дмитров – МБК на Профессиональной улице, возведение нового путепровода через железнодорожные пути, демонтаж нынешнего Рогачёвского моста.
Завершение всех работ запланировано на конец 2029 года.
На западном берегу канала бригады уже смонтировали подпорную стенку, которая обеспечит устойчивость насыпи для будущего мостового перехода. После этого здесь начнётся установка первых свайных опор.
Кроме того, активно ведутся работы и на противоположном берегу, где расположится восточная часть нового Рогачёвского моста. Подготовка территории входит в завершающую стадию. В настоящее время уже закончены этапы расчистки и корчёвки, геодезисты проводят точные измерения, а рабочие готовят траншеи для последующей прокладки инженерных коммуникаций.
Строительство нового моста через канал имени Москвы является лишь частью крупного инфраструктурного проекта. В него также входят: реконструкция автодороги Спиридово – А-104 – Дмитров – МБК на Профессиональной улице, возведение нового путепровода через железнодорожные пути, демонтаж нынешнего Рогачёвского моста.
Завершение всех работ запланировано на конец 2029 года.