Участок велодорожки ВЕЛО1 в Дмитровском округе восстановят к концу августа

24 августа 2025, 12:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дмитровский

Специалисты подрядной организации «Дороги и мосты» восстанавливают участок велодорожки ВЕЛО1, который был повреждён во время строительства свайного фундамента нового моста через канал имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.







Подрядчик уже выполнил все необходимые работы: забетонировал основание и установил защитное ограждение, полностью отделяющее стройплощадку от веломаршрута. Ремонт этого участка планируется завершить до конца августа.





Отмечается, что восстанавливаемый участок является частью первого в России национального веломаршрута «Москва – Санкт-Петербург», общая протяженность которого составит более 1200 км. Дмитровский отрезок пути, который был открыт в 2021 году и продлён в 2022-м, теперь составляет более 56 км непрерывной трассы вдоль живописных берегов канала имени Москвы.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дмитровский

