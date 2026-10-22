В Подмосковье построили более 20 ж/д переездов

22 октября 2026, 12:19

оригинал Фото: istockphoto.com/Sergei Ramiltsev

Более 20 удобных переездов через железнодорожные пути, избавляющих автомобилистов от ожидания за шлагбаумом, построили в Московской области за последние годы. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.





Строительство переездов является частью большой программы по модернизации Московского транспортного узла.





«Эта программа касается и железнодорожного сообщения, и строительства новых дорог, расширения дорог федеральных, региональных, муниципальных. По железнодорожным переездам — это большой проект. Дело в том, что пригородное сообщение у нас интенсивное. И тогда, когда ты натыкаешься на шлагбаум, это приносит чудовищные неудобства. Поэтому в своё время президент поддержал большую программу, смысл которой заключался в строительстве железнодорожных переездов. Мы построили более двух десятков, расширили, самые узкие места», — сказал Воробьёв.