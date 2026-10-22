Загруженность дорог в Московской области утром 22 октября составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 19 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.