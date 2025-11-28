Достижения.рф

Зимний сезон в парках округа Шатура откроется 1 декабря

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона» проведут в понедельник, 1 декабря, в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Шатуре и парке «Крестов Брод» в Рошале. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Праздники состоятся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Юных гостей парка им. Гагарина 1 декабря ждёт театрализованное представление и мастер-классы. Начало в 17:00. А в программу мероприятия, которое начнётся в 16:00 в парке «Крестов Брод», вошли игры, зимние забавы и концерт», — говорится в сообщении.
Вход на оба праздника свободный, возрастных ограничений нет.

Кроме того, с начала декабря и до Рождества в парках будет работать почта Деда Мороза.
Лев Каштанов

