Зимний сезон в парках округа Шатура откроется 1 декабря
Общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона» проведут в понедельник, 1 декабря, в городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в Шатуре и парке «Крестов Брод» в Рошале. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Праздники состоятся в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
«Юных гостей парка им. Гагарина 1 декабря ждёт театрализованное представление и мастер-классы. Начало в 17:00. А в программу мероприятия, которое начнётся в 16:00 в парке «Крестов Брод», вошли игры, зимние забавы и концерт», — говорится в сообщении.Вход на оба праздника свободный, возрастных ограничений нет.
Кроме того, с начала декабря и до Рождества в парках будет работать почта Деда Мороза.