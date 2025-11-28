В Шатуре поздравили с Днём матери родственниц участников спецоперации

28 ноября 2025, 19:26

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В Шатуре мам и жён бойцов специальной военной операции поздравили с Днём матери. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Представители администрации и фонда «Защитники Отечества» обсудили с женщинами за чашкой чая вопросы поддержки бойцов СВО и их семей. Каждый разговор стал личной историей. Так, у Оксаны Широковой в зоне спецоперации сейчас находится супруг Дмитрий. Он отправился на СВО добровольцем.

«Все женщины, которые сейчас здесь собрались, – очень сильные. Вы молодцы, вы воспитали героев, воспитали людей, которые сейчас защищают нас. Они выполняют свой воинский долг», – сказал руководитель Шатурского отделения общественной организации «Боевое братство» Олег Языков.