Учебный корпус Мытищинского колледжа отремонтировали на 40%

06 апреля 2026, 15:21

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность капитального ремонта учебного корпуса А1 Мытищинского колледжа, расположенного на улице Силикатная, превысила 40%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы начались в конце 2025 года, завершить их планируют в третьем квартале текущего года.





«Сейчас на объекте закончили демонтаж. Ведётся утепление фасада, устройство пирога кровли и инженерных систем, а также установка дверных блоков. На объекте работают 48 человек, используются две единицы техники», — рассказал глава регионального Минстройкомплекса Александр Туровский.