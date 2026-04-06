В Дмитровском округе завершили капремонт психиатрической больницы №5

06 апреля 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Психиатрическую больницу №5, расположенную на Вокзальной улице в городе Яхрома Дмитровского округа, капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В здании обновили фасад и крышу, заменили все инженерные коммуникации и провели отделку помещений.





«Сегодня после капремонта возобновила приём пациентов Московская областная психиатрическая больница №5. Теперь в здании есть маломестные палаты с отдельными санузлами. В медучреждение также закупили новое оборудование», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.