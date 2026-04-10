Ученые назвали способ усилить иммунную систему
В своей работе, опубликованной в журнале Temperature, учёные из Финляндии пришли к выводу, что посещение сауны положительно влияет на организм, временно усиливая иммунную систему.
Участниками исследования были люди с факторами риска развития сердечно‑сосудистых заболеваний. Претенденты с любыми формами острых или хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы не были допущены к исследованию. В итоге в эксперименте приняли участие 51 человек.
Средняя температура в сауне составляла 73 градуса. Участники находились в ней 30 минут, однако после первых 15 минут принимали короткий душ. В течение 30 минут после этого они отдыхали в специально отведённой комнате, где средняя температура была 21 градус.
В ходе исследования выяснилось, что 30‑минутный сеанс в сауне вызывает мобилизацию иммунных клеток. Заметно увеличилось количество нейтрофилов и лимфоцитов.
Учёные отмечают, что исследования показывают воздействие после одного сеанса, а для оценки долгосрочного влияния необходимо более длительное исследование.
