Ученики школы деревни Кузнецы поделились впечатлениями от новой столовой

23 сентября 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

ВРИП главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов проверил, как организовано питание в школе №11 деревни Кузнецы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Учебное заведение торжественно открыли после капремонта 1 сентября. Главным подарком для ребят стала новая столовая зона.



Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В цехе приготовления еды установили новейшую технику. В зале теперь – уютный дизайн стен. Их украшают портреты известных деятелей культуры, искусства и науки Павлово-Посадского округа. Появились новые столы и стулья.

«Весь хлеб и хлебобулочные изделия в школах округа – производство местного хлебокомбината ООО «КОМПАНИЯ ГРЕНКОВЪ». Это не просто поддержка местного производителя, а качество, в котором мы уверены. Продолжаем держать на контроле школьное питание в учреждениях Павлово-Посадского округа. Всё вкусно, сытно и полезно», – сказал Балашов.