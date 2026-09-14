В Павловском Посаде провели церемонию вручения первых паспортов
Первые паспорта получили в торжественной обстановке 11 юных жителей Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии приняли участие временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов и председатель Совета местного отделения «Движения первых» Андрей Афанасьев.
«Дорогие ребята! С сегодняшнего дня вы — полноправные граждане России. Помните о своих правах, но ещё важнее — об обязанностях перед семьёй, школой и Родиной. Учитесь быть честными, трудолюбивыми и смелыми людьми. Пусть этот паспорт станет для вас пропуском к новым знаниям, большим открытиям и будущим победам», — сказал подросткам Балашов.А Андрей Афанасьев пожелал собравшимся успехов как в учёбе, так и в общественной жизни.