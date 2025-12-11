Ученики школы-интерната Подмосковья выиграли международный турнир по мини-футболу
Шаховская школа-интернат заняла первое место на 25-м Международном турнире по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Турнир проходил в Санкт-Петербурге. В нём участвовали 14 команд из разных регионов России, а также из Белоруссии и Китая. На соревнованиях команды демонстрировали свои навыки и тактику игры.
В ведомстве добавили, что, помимо спортивной части, для участников организовали культурную программу. Ребята побывали на футбольном матче «Зенита», понаблюдали за игрой хоккейной команды «Шанхайские драконы», посетили аквапарк «Питерлэнд» и Эрмитаж.
В завершение турнира был устроен ужин с театрализованным представлением.
