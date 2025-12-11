В Раменском провели новогодние эстафеты для детей с ОВЗ
В спорткомплексе «Борисоглебский» прошли новогодние спортивные эстафеты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Проходя эстафеты, юные участники продемонстрировали ловкость, смелость и командный дух. Дети активно участвовали в разминке, делились на команды и с энтузиазмом выполняли задания.
Праздничную атмосферу на соревнованиях создали Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с детьми они пели песни и водили хоровод. После мероприятия все участники получили сладкие подарки.
Как отметили организаторы, подобные соревнования помогают детям поверить в свои силы и способствуют их социальной адаптации.
Читайте также: