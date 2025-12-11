В Раменском провели новогодние эстафеты для детей с ОВЗ

11 декабря 2025, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В спорткомплексе «Борисоглебский» прошли новогодние спортивные эстафеты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.