Ученица подмосковного «Изобретариума» победила на всероссийском медиаконкурсе
Эльмира Годжурова, проходящая обучение в «Изобретариуме» Реутова, заняла первое место на всероссийском конкурсе «Медиалидеры. Взгляд в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Участники конкурса, организованного ВГТРК, должны были создать сценарий на важную социальную тему и снять по нему видеоролик.
«Эльмира представила материал на тему «Добровольчество — как изменить мир, делая добро». В видео она рассказала о работе волонтёров, её важности и о том, что стать волонтёром может каждый», — говорится в сообщении.Теперь победительница отправится на тематическую смену в международный лагерь «Артек», где сможет развить свои навыки в создании медиаконтента.
Научный руководитель Эльмиры — Анастасия Козловская. Она помогала ей на всех этапах подготовки к конкурсу.