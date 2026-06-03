Ученица подмосковного «Изобретариума» победила на всероссийском медиаконкурсе

03 июня 2026, 13:02

оригинал Эльмира Годжурова (фото: пресс-служба Минобразования МО)

Эльмира Годжурова, проходящая обучение в «Изобретариуме» Реутова, заняла первое место на всероссийском конкурсе «Медиалидеры. Взгляд в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Участники конкурса, организованного ВГТРК, должны были создать сценарий на важную социальную тему и снять по нему видеоролик.





«Эльмира представила материал на тему «Добровольчество — как изменить мир, делая добро». В видео она рассказала о работе волонтёров, её важности и о том, что стать волонтёром может каждый», — говорится в сообщении.