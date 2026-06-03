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Ученица подмосковного «Изобретариума» победила на всероссийском медиаконкурсе

оригинал Эльмира Годжурова (фото: пресс-служба Минобразования МО)

Эльмира Годжурова, проходящая обучение в «Изобретариуме» Реутова, заняла первое место на всероссийском конкурсе «Медиалидеры. Взгляд в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



Участники конкурса, организованного ВГТРК, должны были создать сценарий на важную социальную тему и снять по нему видеоролик.

«Эльмира представила материал на тему «Добровольчество — как изменить мир, делая добро». В видео она рассказала о работе волонтёров, её важности и о том, что стать волонтёром может каждый», — говорится в сообщении.
Теперь победительница отправится на тематическую смену в международный лагерь «Артек», где сможет развить свои навыки в создании медиаконтента.

Научный руководитель Эльмиры — Анастасия Козловская. Она помогала ей на всех этапах подготовки к конкурсу.
Лев Каштанов

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