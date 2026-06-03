В Солнечногорске запустят производство прицепов

03 июня 2026, 12:46

оригинал Екатерина Зиновьева и Евгений Кирик (ото: пресс-служба Мининвеста МО)

Завод по производству прицепов и полуприцепов-рефрижераторов построят на территории индустриального парка «Есипово» в округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Соответствующее соглашение подписали зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева и гендиректор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).





«Инвестиции в проект оцениваются в 700 миллионов рублей. Запустить производство планируется в 2034 году. Ежегодный объём выпускаемой продукции составит полторы тысячи единиц», — сказала Екатерина Зиновьева.