Учитель из Долгопрудного купила квартиру по подмосковной «Социальной ипотеке»
Учитель русского языка и литературы из Долгопрудного Оксана Белеванцева стала участницей регпрограммы «Социальная ипотека» и смогла приобрести собственную квартиру, отметили в подмосковном Минжиле.
До этого педагог с 15-летним стажем снимала жильё, но благодаря льготной ипотеке переехала с семьёй в собственную просторную трёхкомнатную квартиру.
«Нам очень повезло, удалось купить трёхкомнатную квартиру на вторичном рынке. Мы практически сразу переехали, поскольку масштабный ремонт не требовался. Немного лишь изменили детскую для наших мальчишек. Здесь хороший район, много магазинов рядом, остановка прямо под окнами дома, а до работы мне идти всего 5 минут. Иметь своё жильё для нас — огромное счастье», — рассказала Оксана.
Оксана Белеванцева — представитель настоящей педагогической династии. Она с детства была окружена атмосферой школы: родители работали учителями, и выбор профессии стал для неё осознанным. Всегда много читала, увлекалась литературой и писала рассказы, её всегда называли «книжная душа», поэтому решила посвятить себя преподаванию русского языка и литературы. Сегодня Оксана с теплом говорит о своей работе и учениках.
Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. Она помогает специалистам бюджетной сферы — учителям, медикам, молодым учёным, тренерам и сотрудникам ОПК — приобрести жильё на льготных условиях.
Узнать, кто может стать участником программы и как подать документы, можно на сайте Министерства жилищной политики Московской области.