Учитель из Долгопрудного купила квартиру по подмосковной «Социальной ипотеке»

13 ноября 2025, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Учитель русского языка и литературы из Долгопрудного Оксана Белеванцева стала участницей регпрограммы «Социальная ипотека» и смогла приобрести собственную квартиру, отметили в подмосковном Минжиле.





До этого педагог с 15-летним стажем снимала жильё, но благодаря льготной ипотеке переехала с семьёй в собственную просторную трёхкомнатную квартиру.





«Нам очень повезло, удалось купить трёхкомнатную квартиру на вторичном рынке. Мы практически сразу переехали, поскольку масштабный ремонт не требовался. Немного лишь изменили детскую для наших мальчишек. Здесь хороший район, много магазинов рядом, остановка прямо под окнами дома, а до работы мне идти всего 5 минут. Иметь своё жильё для нас — огромное счастье», — рассказала Оксана.