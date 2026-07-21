Учитель из Люберец представит Подмосковье в финале Всероссийского конкурса

21 июля 2026, 18:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Педагог начальных классов гимназии №5 городского округа Люберцы Людмила Фомина вышла в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Первый учитель». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





За победу в престижном состязании поборются 30 педагогов из 17 регионов России. Московскую область на заключительном этапе представят семь специалистов, в том числе учитель из Люберец.

«Выход в финал Всероссийского конкурса «Первый учитель» – большое достижение и признание профессионализма Людмилы Игоревны. Такие победы подтверждают высочайший уровень люберецкого образования. Мы гордимся нашими педагогами, которые ежедневно вкладывают душу в воспитание и обучение детей. Желаю Людмиле Фоминой достойно представить наш округ и Московскую область в финальных испытаниях», – сказал глава городского округа Владимир Волков.