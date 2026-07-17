В Люберцах открыли рабочее движение по мосту через реку Македонку
В Люберцах открылось рабочее движение по пешеходному мосту через реку Македонку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Объект построен по просьбам жителей при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».
Раньше, чтобы попасть с одного берега реки на другой, нужно было идти в обход. Мост протяжённостью 49 метров с грузоподъемностью свыше 90 тонн соединил берега. Технические характеристики сооружения позволяют обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники в аварийных и экстренных ситуациях.
Мост опирается только на берега, без промежуточных опор в воде. Такое инженерное решение позволило выполнить работы без вмешательства в экологию водоёма.
«По сведениям краеведов, раньше на Македонке был временный деревянный мост. Теперь берега реки надёжно связаны. Общественный совет парков выступил с инициативой дать новому мосту имя. Предложения принимаются в комментариях к моим публикациям. Лучший вариант определят сами жители путём открытого голосования»,– сказал глава городского округа Владимир Волков.Сейчас на объекте завершают основные монтажные работы. На заключительном этапе для усиления конструкции установят арочные фермы и стойки. Финальным этапом станут монтаж архитектурной подсветки и благоустройство прилегающей территории.
Полностью завершить работы планируют в августе.