В Люберцах открыли рабочее движение по мосту через реку Македонку

17 июля 2026, 20:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах открылось рабочее движение по пешеходному мосту через реку Македонку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Объект построен по просьбам жителей при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».



Раньше, чтобы попасть с одного берега реки на другой, нужно было идти в обход. Мост протяжённостью 49 метров с грузоподъемностью свыше 90 тонн соединил берега. Технические характеристики сооружения позволяют обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники в аварийных и экстренных ситуациях.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Мост опирается только на берега, без промежуточных опор в воде. Такое инженерное решение позволило выполнить работы без вмешательства в экологию водоёма.

«По сведениям краеведов, раньше на Македонке был временный деревянный мост. Теперь берега реки надёжно связаны. Общественный совет парков выступил с инициативой дать новому мосту имя. Предложения принимаются в комментариях к моим публикациям. Лучший вариант определят сами жители путём открытого голосования»,– сказал глава городского округа Владимир Волков.