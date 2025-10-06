Учитель школы №1 представил Зарайск на форуме классных руководителей

06 октября 2025, 10:58

Фото: Павел Чижиков

Учитель средней школы №1 из Зарайска Павел Чижиков принял участие во Всероссийском форуме классных руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Форум состоялся в Москве и собрал около 1000 педагогов из всех регионов России. Павел прошёл отбор в числе 68 тысяч педагогов, подавших заявки. Чтобы попасть на форум, предстояло преодолеть несколько отборочных этапов и записать видеовизитку на тему «Моя воспитательная практика».



Форум стал площадкой обсуждения главных вопросов современного образования, включая патриотическое воспитание, историческое просвещение, взаимодействие с родителями, а также вклад педагогов в технологический суверенитет страны.

«От всего сердца благодарю организаторов форума и Управление образования муниципального округа Зарайск за возможность участия в конкурсном отборе. ФКР – это семья. Благодаря форуму я обрел новых друзей, которые служат общему делу – воспитанию будущего России», – отметил Чижиков.

Фото: Павел Чижиков



«На одном из событий рядом с нами сидел известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он передал спортивный привет Зарайску», – поделился

Павел.