В Зарайском округе завершается строительство новой дороги в Косовую

03 октября 2025, 12:52

Видео: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Зарайском округе подходит к концу строительство дороги, которая соединит деревню Косовую с главной магистралью. Протяжённость участка составляет около пяти километров, что делает его самым крупным объектом, реализуемым в рамках программы «Дороги Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.







Сейчас дорожники завершают укладку второго слоя асфальта на отрезке от деревни до трассы. Ранее работы были выполнены в самой Косовой. Завершение строительства ожидается в ближайшие дни.



Глава округа Виктор Петрущенко отметил, что новая дорога решит проблему бездорожья, с которой жители сталкивались долгие годы. Теперь они смогут комфортно и безопасно добираться до магистрали.



В этом году в программу ремонта в округе вошли 13 дорожных объектов. Работы завершены на всех, кроме участка, ведущего в деревню Фёдоровка, где строительство ещё продолжается. Реализация проектов, по словам главы, повышает транспортную доступность и качество жизни жителей округа.

