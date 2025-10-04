Достижения.рф

В Зарайске прошёл муниципальный этап чемпионата «Моё Подмосковье»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Зарайске состоялся муниципальный этап чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье», в котором приняли участие активисты «Движения Первых».



Мероприятие стало отличной возможностью для молодых людей проверить свои знания о родном крае в увлекательной и соревновательной атмосфере, отметили в пресс-службе администрации округа.

Поддержать участников и настроить их на победу пришла заместитель главы муниципального округа Зарайск Вера Алексеева. Она пожелала игрокам не только добиться успехов, но и получить удовольствие от процесса, а также расширить свои знания о Подмосковье.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Зарайск
Особенностью этого этапа чемпионата стало то, что справедливость соревнований обеспечивали гости из Серебряных Прудов – специалисты «Движения Первых» Виктория Лихачева и Ольга Гейнц, которые выступили в роли судей. Это добавило мероприятию профессионализма и повысило уровень конкуренции.

«Чемпионат наглядно продемонстрировал, что изучать свой родной край можно по-разному. Игра «Моё Подмосковье» – это увлекательный формат, который в ненавязчивой игровой форме помогает участникам лучше узнать историю, культуру, географию и интересные факты о регионе», – отметил председатель местного отделения «Движения Первых» Станислав Орлов.
По итогам пройденного муниципального этапа все участники получили массу положительных эмоций и новые знания, а организаторы выразили надежду на дальнейшее развитие подобных инициатив.
Анастасия Чинкова

