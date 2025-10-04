В Зарайске прошёл муниципальный этап чемпионата «Моё Подмосковье»

04 октября 2025, 15:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

В Зарайске состоялся муниципальный этап чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье», в котором приняли участие активисты «Движения Первых».





Мероприятие стало отличной возможностью для молодых людей проверить свои знания о родном крае в увлекательной и соревновательной атмосфере, отметили в пресс-службе администрации округа.



Поддержать участников и настроить их на победу пришла заместитель главы муниципального округа Зарайск Вера Алексеева. Она пожелала игрокам не только добиться успехов, но и получить удовольствие от процесса, а также расширить свои знания о Подмосковье.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Зарайск

Особенностью этого этапа чемпионата стало то, что справедливость соревнований обеспечивали гости из Серебряных Прудов – специалисты «Движения Первых» Виктория Лихачева и Ольга Гейнц, которые выступили в роли судей. Это добавило мероприятию профессионализма и повысило уровень конкуренции.



