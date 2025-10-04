В Зарайске прошёл муниципальный этап чемпионата «Моё Подмосковье»
В Зарайске состоялся муниципальный этап чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье», в котором приняли участие активисты «Движения Первых».
Мероприятие стало отличной возможностью для молодых людей проверить свои знания о родном крае в увлекательной и соревновательной атмосфере, отметили в пресс-службе администрации округа.
По итогам пройденного муниципального этапа все участники получили массу положительных эмоций и новые знания, а организаторы выразили надежду на дальнейшее развитие подобных инициатив.«Чемпионат наглядно продемонстрировал, что изучать свой родной край можно по-разному. Игра «Моё Подмосковье» – это увлекательный формат, который в ненавязчивой игровой форме помогает участникам лучше узнать историю, культуру, географию и интересные факты о регионе», – отметил председатель местного отделения «Движения Первых» Станислав Орлов.